شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 75 محلا مخالفا في الجبيل والان نبدء بالتفاصيل
ووضعت إيقاع الغرامات المترتبة على المخالفات حسب الجزاءات عن المخالفات البلدية، ونفذت 50 جولة رقابية ميدانية على صالونات الحلاقة الرجالية، ومراكز التجميل النسائية؛ للتأكد من تطبيقها الإجراءات والبروتوكولات الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
وأكد رئيس بلدية محافظة الجبيل م. نايف الدويش، أن البلدية تواصل أعمال الرقابة والتعقيم والتطهير في الأماكن العامة والشوارع ودورات المياه العامة وحاويات وأسواق النفع العام في المحافظة والمراكز التابعة لها، وعلى جميع الأنشطة والمحلات التجارية بما فيها صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية للتأكد من تطبيقها الإجراءات والبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي سبقتها حملات توعوية، مبيناً أن الفرق الرقابية رصدت 19 مخالفة على عدد من صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية.
وأكد م. الدويش أن الحملات مستمرة على جميع المراكز والمحلات ومستودعات الأغذية والمطاعم ومختلف المنشآت الغذائية للتأكد من مدى التزامها بشروط نقل وتخزين وتحضير وعرض المنتجات والمواد الغذائية، مؤكداً تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة.
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