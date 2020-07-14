شكرا لقرائتكم خبر عن 3.2 مليار ريال لتطوير المنظومة المائية البيئية والان نبدء بالتفاصيل

طمأن الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية م. محمد الموكلي، العملاء في المنطقة الشرقية، باستقرار الضخ اليومي للمياه، مبينا أنه يجري توزيع ما يقارب 2 مليون متر مكعب يوميا من المياه في المنطقة خلال فترة الصيف، وذلك بمساندة الشريك الرئيسي للشركة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

وتابع م. الموكلي، ميدانيا، المشاريع التي تنفذها الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية، وذلك ضمن جولاته التفقدية للعمليات التشغيلية لخدمات المياه في مناطق المملكة.

وبدأت الجولة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة الدمام، ثم انتقل إلى مشروع شبكات الصرف الصحي الجاري تنفيذها في حي ضاحية الملك فهد، وتفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة بالخبر، والتي صممت بطاقة معالجة 70 ألف متر مكعب باليوم بتكلفة 268 مليون ريال طبقا لأحدث التقنيات الصديقة للبيئة في مجال معالجة مياه الصرف الصحي، حيث يتم إنتاج الكلور السائل ذاتيا مما يزيد من معدلات الأمن والسلامة كما تستخدم الحمأة لإنتاج غاز الميثان والذي يستخدم في إنتاج 30 % من استهلاك الطاقة الكهربائية بالمحطة.

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وتستقبل المحطة مياه الصرف الصحي من حي أجيال السكني والظهران وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، كم يتم ضخ كامل الكميات المنتجة من المحطة لاستخدامات الري بواسطة محطات ضخ وخطوط ناقلة بتكلفة 257 مليون ريال.

كما وقف م. الموكلي على موقع مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي غرب الدمام والتي تم إسنادها مؤخرا للقطاع الخاص، موضحا أن تنفيذ المحطة يتم من خلال مرحلتين، الأولى تعالج نحو 200 ألف م3 يوميا في الربع الثاني من عام 2022، فيما ستبدأ المرحلة الثانية في عام 2022، بحيث تبلغ الطاقة الإجمالية للمحطة 350 ألف م3 يوميا.

واطلع الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية على عرض يتضمن المشاريع التي تنفذ في المنطقة الشرقية بعدد 93 مشروعا للخدمات المائية والبيئية بتكلفة 2.7 مليار ريال، وتشمل تطوير محطات تنقية المياه، وإنشاء شبكات لخدمات المياه والصرف الصحي، وإنشاء خزانات ومحطات للضخ، وأخرى للرفع وخطوط الطرد، إضافة إلى مشاريع للتوصيلات المنزلية لربط العملاء بالخدمات المائية والبيئية.