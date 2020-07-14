شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات «افتراضية» بمستشفى الجبر والان نبدء بالتفاصيل

افتتح مستشفى الجبر للعيون والأنف والأذن والحنجرة بمحافظة الأحساء، عيادات افتراضية للتواصل مع المستفيدين «عن بُعد»، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19». وتستهدف العيادات ضمان استمرارية وسهولة تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين دون الحاجة لحضورهم إلى المستشفى، وذلك بالتعاون مع قسم الصحة الإلكترونية. ويطلع الطبيب على ملف المريض ويتواصل معه دون الحاجة لفحصه بمقر العيادة. وتشمل العيادات وحدات أنف وأذن وحنجرة، وعيون، وتخاطب.

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