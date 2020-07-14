شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 3 أطنان مخلفات بـ«شعاب» والان نبدء بالتفاصيل

أزالت بلدية محافظة رأس تنورة، 3 أطنان من المخلفات والأوراق المبعثرة في قرية شعاب، وذلك ضمن حملة نظافة شاملة بقرية شعاب، استمرت لمدة أسبوع، والتي تأتي في إطار جهود البلدية الخدمية المختلفة للمحافظة على البيئة والعناية بجميع مناطق المحافظة.

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