شكرا لقرائتكم خبر عن 82 مخالفة في 991 جولة رقابية.. وتعقيم 907 مواقع والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت أمانة المنطقة الشرقية، أمس الأول، 82 مخالفة، في 991 جولة رقابية، و4 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، شملت 46 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس « كورونا » المستجد، و34 مخالفة تكدس بالأسواق المركزية، ومخالفتين للتكدس في مساكن العمالة.

وأنجزت الأمانة غسل وتعقيم وتطهير 907 مواقع بالمنطقة، بمشاركة 482 فردا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت 7656 طنا من النفايات، وأزالت 4487م2 من الأنقاض والمخلفات، بواسطة 9542 فردا من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أن ذلك يأتي ضمن مواصلة الأمانة جهودها المبذولة لتحقيق هدفها الرئيس من الجولات الرقابية ورصد المخالفات وتكثيف التعقيم والتطهير والرقابة الصحية في الفترة الراهنة، مسؤوليتها لسلامة البيئة والمجتمع في نطاق المنشآت المشمولة بالرقابة البلدية.

وأشار إلى أن الأمانة تعمل على مدار الساعة لمتابعة جميع المنشآت التجارية والتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية، وأهمها النظافة العامة وتوافر أدواتها، بما في ذلك المعقمات والمطهرات، لضمان العودة لبيئة آمنة وحياة طبيعية، داعيا في الوقت نفسه الجميع إلى اتباع البروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتعاون مع الأمانة بالإبلاغ عن المخالفين من خلال مركز «940».