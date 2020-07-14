شكرا لقرائتكم خبر عن 82 مخالفة في 991 جولة رقابية.. وتعقيم 907 مواقع والان نبدء بالتفاصيل
وأنجزت الأمانة غسل وتعقيم وتطهير 907 مواقع بالمنطقة، بمشاركة 482 فردا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت 7656 طنا من النفايات، وأزالت 4487م2 من الأنقاض والمخلفات، بواسطة 9542 فردا من الكوادر البشرية بالنظافة.
وأكد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أن ذلك يأتي ضمن مواصلة الأمانة جهودها المبذولة لتحقيق هدفها الرئيس من الجولات الرقابية ورصد المخالفات وتكثيف التعقيم والتطهير والرقابة الصحية في الفترة الراهنة، مسؤوليتها لسلامة البيئة والمجتمع في نطاق المنشآت المشمولة بالرقابة البلدية.
وأشار إلى أن الأمانة تعمل على مدار الساعة لمتابعة جميع المنشآت التجارية والتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية، وأهمها النظافة العامة وتوافر أدواتها، بما في ذلك المعقمات والمطهرات، لضمان العودة لبيئة آمنة وحياة طبيعية، داعيا في الوقت نفسه الجميع إلى اتباع البروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتعاون مع الأمانة بالإبلاغ عن المخالفين من خلال مركز «940».
كانت هذه تفاصيل خبر 82 مخالفة في 991 جولة رقابية.. وتعقيم 907 مواقع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.