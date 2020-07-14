شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار أصحاب 30 سيارة مهملة بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس بلدية المحافظة م. محمد الحسيني أن البلدية وضعت ملصقات على السيارات التالفة والمهملة، تطلب من الملاك رفعها أو تطبيق الأنظمة بحقهم.
وأضاف إن الآلية المتبعة للإزالة هي إشعار أصحاب السيارات بالملصق لإزالتها، أو سحبها وحجزها بعد المدة المحددة وفق ضوابط وأحكام خاصة.
وأوضح أنه عند انتهاء المدة الزمنية «7 أيام من تاريخ الملصق» يجري رفعها ونقلها إلى الحجز، لمدة 3 أشهر، وفي حالة مراجعة مالك السيارة خلال المهلة النظامية يتم إعطاؤه نموذجا لفسح سيارته مع دفع الغرامة، أما في حالة عدم المراجعة فتتم مصادرتها بانتهاء المهلة.
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