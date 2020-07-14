شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مسارات ضمن «سأضيء الآن» والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت إدارة الموهوبات، التابعة للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، البرنامج الصيفي الإثرائي الافتراضي للطالبات الموهوبات تحت عنوان «سأضيء الآن»، عن بعد، وفق 8 مسارات متنوعة وبمشاركة نخبة من المدربات في مجال تدريب الموهوبات ويستمر لمدة أسبوع.

يستهدف البرنامج مختلف المراحل الدراسية ابتداءً من الصف الثالث ابتدائي، وحتى المرحلة الثانوية ومن مختلف مدارس المنطقة الشرقية، وتم تسجيل 2126 طالبة في البرنامج، وتضمن كافة التوجيهات والمعلومات المتعلقة بالتدريب ضمن خطة المخيم. كما يستهدف تدريب ورعاية الموهوبات من خلال تقديم برامج إثرائية متنوعة، ودورات إبداعية متميزة في المجالات العلمية والتقنية والبيئية، من أجل بناء مجتمع مبدع من الموهوبات للإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى تنمية قدرات الموهوبات العلمية والإبداعية وفق استراتيجيات رعاية الموهوبات، وتهيئة وتحفيز الطالبات للمشاركة في المسابقات المحلية وتأهيلهم لتمثيل المملكة بالمسابقات العالمية.