، سقوط قتلى وجرحى حوثيين بنيران الجيش اليمني بجبهة صرواح بمأرب ،

محمد بن مسعود - الدمام - تكبَّدت الميليشيا الانقلابية خسائر في صفوفها خلال مواجهات بالجوف اليمنية

قُتل وجُرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران أمس الاثنين بنيران الجيش اليمني في جبهة صرواح بمحافظة مأرب اليمنية.

وتفصيلاً، ذكر موقع "سبتمبر نت"، الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، أن قوات الجيش شنت صباح أمس هجومًا معاكسًا على مواقع تمركز الميليشيا ردًّا على محاولة الأخيرة التسلل باتجاه مواقع في الجبهة.

وأسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، فيما لاذ مَن نجا منهم بالفرار.

وفي السياق ذاته، تكبّدت الميليشيا الحوثية قتلى وجرحى في صفوفها بمحافظة الجوف اليمنية خلال مواجهات مع قوات الجيش اليمني في مواقع متفرقة بالمحافظة.