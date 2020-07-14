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تتهيأ أبراج منى الواقعة على سفوح الجبال، والقريبة من جسر الجمرات، لاستقبال حجاج هذا العام الاستثنائي؛ إذ ستكون مقر سكن ضيوف الرحمن أثناء إقامتهم في مشعر منى.
وأبراج منى تتكون من ستة أبراج سكنية مكونة من 12 طابقًا، تقع على سفوح الجبال بمشعر منى، وقريبة من جسر الجمرات.
وتضمَّنت البروتوكولات الإضافية الصحية الخاصة بموسم حج 1441هـ تخصيص أبراج منى لاستقبال حجاج هذا العام، كما سيتم إسكان كل حاج في مساحة مستقلة لا تقل عن تسعة أمتار في منى وعرفات ومزدلفة، وتوزيع أكياس حصى الجمرات مغلفة ومعقمة على الحجاج، واقتصار إعاشة الحجاج على الوجبات مسبقة التحضير والمغلفة من خلال متعهد معتمد بأدوات بلاستيكية ذات استخدام واحد.
كما تم العمل على إصدار بطاقة ذكية لكل حاج، تختص بإدارة وتنظيم رحلة الحاج، وحقيبة لكل حاج، تحتوي على معقمات وكمامات وسجادة وأدوات الوقاية اللازمة، إضافة إلى توزيع عبوات زمزم على الحجيج في كل نقاط الحج.
14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441 01:44 AM
تضم 12 طابقًا وتقع على سفوح الجبال قرب جسر الجمرات
تتهيأ أبراج منى الواقعة على سفوح الجبال، والقريبة من جسر الجمرات، لاستقبال حجاج هذا العام الاستثنائي؛ إذ ستكون مقر سكن ضيوف الرحمن أثناء إقامتهم في مشعر منى.
وأبراج منى تتكون من ستة أبراج سكنية مكونة من 12 طابقًا، تقع على سفوح الجبال بمشعر منى، وقريبة من جسر الجمرات.
وتضمَّنت البروتوكولات الإضافية الصحية الخاصة بموسم حج 1441هـ تخصيص أبراج منى لاستقبال حجاج هذا العام، كما سيتم إسكان كل حاج في مساحة مستقلة لا تقل عن تسعة أمتار في منى وعرفات ومزدلفة، وتوزيع أكياس حصى الجمرات مغلفة ومعقمة على الحجاج، واقتصار إعاشة الحجاج على الوجبات مسبقة التحضير والمغلفة من خلال متعهد معتمد بأدوات بلاستيكية ذات استخدام واحد.
كما تم العمل على إصدار بطاقة ذكية لكل حاج، تختص بإدارة وتنظيم رحلة الحاج، وحقيبة لكل حاج، تحتوي على معقمات وكمامات وسجادة وأدوات الوقاية اللازمة، إضافة إلى توزيع عبوات زمزم على الحجيج في كل نقاط الحج.
، أبراج منى الـ6 تتهيأ لاستقبال حجاج هذا العام الاستثنائي ،
المصدر : الخليج 365
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