شكرا لمتابعة خبر عن الأمير سطام: " آيا صوفيا " شأن تركي وأردوغان يعتمد فقط على الشعارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):علق الأمير سطام بن خالد آل سعود، على قرار تحويل آيا صوفيا لمسجد، مؤكدًا أنه قرار خاص بالشأن التركي.
وقال الأمير سطام: " القرار الذي صدر لآيا صوفيا هو شأن تركي لا دخل للعرب فيه، لكن ما هو سر تصريحات أردوغان بربط ما قام به بالمسجد الأقصى " .
وتابع: " المتابع البسيط لتصريحات أردوغان يدرك بكل وضوح بأنه يستخدم الكعبة والقدس من أجل الترويج لنفسه عند العرب، والمسلمين، فقط شعارات رنانة لأجل تحسين صورته داخلياً وخارجياً " .
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