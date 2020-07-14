شكرا لمتابعة خبر عن الأمير سطام: " آيا صوفيا " شأن تركي وأردوغان يعتمد فقط على الشعارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق الأمير سطام بن خالد آل سعود، على قرار تحويل آيا صوفيا لمسجد، مؤكدًا أنه قرار خاص بالشأن التركي.

وقال الأمير سطام: " القرار الذي صدر لآيا صوفيا هو شأن تركي لا دخل للعرب فيه، لكن ما هو سر تصريحات أردوغان بربط ما قام به بالمسجد الأقصى " .

وتابع: " المتابع البسيط لتصريحات أردوغان يدرك بكل وضوح بأنه يستخدم الكعبة والقدس من أجل الترويج لنفسه عند العرب، والمسلمين، فقط شعارات رنانة لأجل تحسين صورته داخلياً وخارجياً " .