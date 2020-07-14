شكرا لمتابعة خبر عن التشهير بصاحب شركة «بوابة هلا» بعد عرض منتجات غذائية فاسدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):شهَّرت وزارة التجارة بالمواطن عبدالله بن صالح بن حمد بامرحول ، صاحب مؤسسة بوابة هلا التجارية.
وتختص الشركة بتجارة المواد الغذائية بمدينة الدمام؛فيما جاء التشهير عقب صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وحيازة وعرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية، وهو ما يُعدُّ مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكِّله تلك المنتجات من خطورة على صحة وسلامة المستهلك.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بالدمام، المتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتَيْن محليتَيْن على نفقة المخالف.
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