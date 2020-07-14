شكرا لمتابعة خبر عن السر وراء انخفاض الوفيات بـ«كورونا» في المملكة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف استشاري الأمراض المعدية، الدكتور محمد شيخ، عن سر انخفاض الوفيات بفيروس كورونا الجديد في المملكة.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية أن انخفاض معدلات الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، يرجع إلى الالتزام الكبير بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى.

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وأكد على أن انخفاض معدل الوفيات يمثل دليلا على الوعي الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الوقائية، مشيرًا إلى أن تقديم رعاية صحية متقدمة للمصابين، وبالأخص الحالات الحرجة، أسهم في خفض الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس.

وأكد على أن المملكة تجاوزت فترة حضانة الفيروس بعد رفع الحظر بشكل كامل ، وذلك بفضل الالتزام الاجتماعي بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي سواء في الشوارع أو أماكن العمل والتجمعات.

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