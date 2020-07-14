︎ .

أكد خال الطفلين جواهر ووائل، بعد ظهورهم في مقطع فيديو أثناء إنقاذهم لهم بعد إغلاق مركبة متعطلة قرب منزلهم في عرعر، أن والدتهم مطلقة منذ ست سنوات

وقال خال الطفلين لبرنامج ” الراصد ” : لم نقصر معهم وأسفي على من صور المقطع ونشره ليته أسقاهم الماء وبلغ بدلاً من النشر.. ويصحح “هذه القصة الحقيقية”.

وأضاف : الأطفال خرجوا من المنزل بعد إنشغال والدتهم عنهم مع أخيهم الصغير ،وذهبوا للعب داخل مركبة خردة قريبة من منزلهم ،وبعد وقت قليل قامت الأسرة بالبحث عنهم حتى تم العثور عليهم بصحة مستقرة ،ولكن تفاجأنا بسرعة تداول المقطع المصور في وسائل التواصل الاجتماعي دون علمنا.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خال الطفلين يكشف تفاصيل جديدة حول الحادثة و مصور المقطع أيضا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.