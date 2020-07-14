هيئة الأرصاد تعلن المدن الأعلى والأقل حرارة في المملكة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، عن أعلى درجات الحرارة المسجَّلة في المملكة اليوم.

وتصدرت الدمام والقيصومة القائمة بتسجيل 47 درجة مئوية كأعلى حرارة في المملكة، فيما سجلت الأحساء 46 درجة ورفحاء 45 درجة، والقصيم وشرورة 44.

كما سجلت وادي الدواسر 43 درجة، وسجلت كلٌّ من الرياض ومكة المكرمة والمدنية المنورة 43 و42، 41 درجة على التوالي.

وسجلت الباحة أقل درجة حرارة اليوم في المملكة بـ27 درجة مئوية، تليها خميس مشيط بـ31 درجة مئوية، ثم أبها والطائف والوجه بـ33 درجة مئوية في كل منهما وجدة 36 درجة.