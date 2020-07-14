من 41 إلى 47 درجة مئوية..
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، عن أعلى درجات الحرارة المسجَّلة في المملكة اليوم.
وتصدرت الدمام والقيصومة القائمة بتسجيل 47 درجة مئوية كأعلى حرارة في المملكة، فيما سجلت الأحساء 46 درجة ورفحاء 45 درجة، والقصيم وشرورة 44.
كما سجلت وادي الدواسر 43 درجة، وسجلت كلٌّ من الرياض ومكة المكرمة والمدنية المنورة 43 و42، 41 درجة على التوالي.
وسجلت الباحة أقل درجة حرارة اليوم في المملكة بـ27 درجة مئوية، تليها خميس مشيط بـ31 درجة مئوية، ثم أبها والطائف والوجه بـ33 درجة مئوية في كل منهما وجدة 36 درجة.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الأرصاد تعلن المدن الأعلى والأقل حرارة في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.