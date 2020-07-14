طريقة التسجيل في منصة التطوير المهني لرفع أداء المعلمين

كشف المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، عن تقديم 174 برنامجاً تدريبياً، لرفع مستوى الأداء المهني للمعلمين والمعلمات عبر منصة التطوير المهني الجديدة خلال مدة الصيف.

يأتي ذلك ضمن مشروع المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، لتطوير أداء شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية ببرامج التدريب الصيفي في مرحلته الثالثة «عن بعد»، عبر منصة التطوير المهني التعليمي الصيفي ٢٠٢٠، بعدد ١٨٢٠ ساعة مهنية، يقف على تنفيذها والإشراف عليها ١٠٧ مدربين ومدربات عبر ١٣٨ قاعة افتراضية.

خطوات تسجيل التدريب الصيفي

وحدد المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، خطوات التسجيل في دوارات التدريب الصيفي بالمرحلة الثالثة لعام 2020، والتي تبدأ بالدخول على موقع منصة التطوير المهني التعليمي الجديدة، بعدها يتم التعرف على البرامج التدريبية عن بُعد.

وبينّ المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية آلية وإجراءات التسجيل في برامج التدريب الصيفي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1-إذا كان لديك حساب بمنصة التطوير المهني الجديدة قم بالدخول من هنا

2- إذا لم يكن لديك حساب فيجب عليك التسجيل في المنصة وفق التالي

3- اختر تسجيل جديد من هنا بنفس بريدك الإلكتروني في نظام نور

4- تابع باقي الخطوات وأدخل البيانات المطلوبة ووافق على الشروط

5- استعرض البرامج المتاحة لك

6- اختر الدورة التدريبية ويتضح لكل برنامج المدة وعدد الأيام ووقتها عبر المنصة الافتراضية

7- اختر التسجيل في البرنامج للدورة التي ترغب بها

أهداف برامج التدريب الصيفي

أوضح وحدد المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، عن أهداف برامج التدريب الصيفي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية عبر منصة التطوير المهني الجديدة، والتي تتمثل في:

- دعم تمهين التعليم، والارتقاء بمستوى الممارسات المهنية التعليمية إلى مستوى الاحتراف

- بناء منظومة للتطوير المهني التعليمي في قطاع التعليم ذات كفاءة وفاعلية عالية، ودعم تطبيقها

- تنظيم عمليات التطوير المهني التعليمي وبرامجه، وضبط جودته بما يضمن كفاءته وفاعليته في قطاع التعليم على المستويين العام والخاص

- تعزيز التنمية المهنية المستدامة في القطاع التعليمي من خلال بناء مسارات مهنية وأوعية تطوير مهني متنوعة

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- إعداد القيادات التعليمية من خلال الكشف عنهم واستقطابهم وتأهيلهم

مسؤوليات مركز تطوير التعليم

كما بيّن المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، عن دوره ومسؤولياته ومهامه في تقديم خدماته إلى القطاعين العام والخاص في قطاع التعليم العام والجامعي وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة والتي تتمثل في :

أولًا: تقديم الاستشارات ذات العلاقة بالتطوير المهني في القطاع التعليمي العام والجامعي، من خلال الاستشارات الفنية المباشرة تصميم الحلول المعتمدة على البحوث والدراسات العلمية.

ثانيًا: إجراء البحوث والدراسات العلمية ذات العلاقة بالطوير المهني في القطاع التعليمي العام والجامعي، من خلال الدراسات والأبحاث العلمية التي يقوم بها المركز، أو التي تتم بالشراكة مع مراكز أبحاث مختصة.

ثالثًا: تقديم البرامج النوعية ذات الطبيعة الخاصة لممارسي التعليم والتطوير المهني والتدريب، والقيادات التعليمية في لقطاع التعليمي العام والجامعي، من خلال:

- البرامج التي ينفذها المركز بشكل مباشر.

- البرامج التي ينفذها المركز بالشراكة مع جهات ذات طبيعة احترافية متخصصة.

- برامج الكشف عن القيادات واستقطابها وتأهيلها.

رابعًا: ضبط جودة التطوير المهني في القطاع التعليمي لممارسي العمل التعليمي في القطاع التعليمي العام والجامعي على حد سواء من خلال:

- وضع القواعد والمعايير المتعلقة بمزاولة مهنة التطوير المهني والتدريب في القطاعات التعليمية المختلفة، وصياغة الضوابط التي تكفل تطبيقها في مختلف المستويات، وإعداد اللوائح التي تنظيم الإشراف الفني على هذه المهن في القطاعين العام والخاص.

- وضع المعايير والمواصفات المتعلقة بإنشاء وتشغيل مراكز التطوير المهني والتدريب في القطاعات التعليمية المختلفة، وإعداد اللوائح التي تنظيم الإشراف الفني على تلك المراكز في القطاعين العام والخاص.

- تحديد المواصفات والمعايير لبرامج إعداد ممارسي العمل التعليمي وتأهيلهم وتطويرهم مهنيًّا، واعتمادها.

- المراجعة والتقويم الدوري للأداء المهني لمراكز التطوير المهني والتدريب في القطاعات التعليمية العامة والخاصة.

- تقويم واعتماد برامج التدريب المهنية التعليمية التي تتولاها مراكز التدريب التابعة لوزارة التعليم، أو تلك التابعة للقطاع الخاص، والمراجعة الدورية لمدى استيفائها للمتطلبات والشروط.

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