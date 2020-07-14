حالات كورونا بين العاملين تغلق مصرفًا بنكيًّا في الخرج

أغلقت بلدية محافظة الخرج اليوم الاثنين، مصرفًا بنكيًّا، بعد ثبوت وجود حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد للعاملين به.

وأوضحت البلدية أنها مستمرة في جولاتها الرقابية المشتركة، بالتعاون مع لجنة الأسواق والمحلات التجارية بالمحافظة؛ للتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات والاحترازات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، بما يضمن سلامة الجميع.