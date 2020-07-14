مليون و300 ألف تنهي تشققات مدرسة عبس

خطورة المبنى
يضم مجمع مدارس حيد عبس للبنات 3 مراحل تعليمية، يدرس بها أكثر من 200 طالبة، لم يمضي على إنشائه أكثر من 3 سنوات حتى ظهرت مشاكل بالمبنى، وقتها خاطبت قائدة المدرسة إدارة التعليم بأكثر من خطاب توضح فيه خطورة المبنى، لكن لم يتم إخلاء المبنى والاعتراف بخطورته إلا بعد توجيه هيئة مكافحة الفساد. وعلى إثر تداعيات سقوط مظلة مدرسة بنات الريش في حينها وجه مدير تعليم محايل عسير هاشم بن علي الحياني خطاب عاجل لمكتب التعليم بالمجاردة بإخلاء مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية حيد عبس بمركز عبس بمحافظة المجاردة.
إخلاء مسؤولية
كان عدد من الأهالي وأولياء أمور الطالبات طالبوا في وقت سابق بإخلاء المبنى لخطورته وظهور تشققات على أسطحه، وطالبوا مديرة المدرسة بإغلاق المبنى وإخلاء مسئوليتها.
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