أعلى درجات حرارة بالأحساء والقيصومة

سجلت محافظة الأحساء التابعة لمنطقة الشرقية أعلى درجات الحرارة العظمى مقارنةً بمناطق ومحافظات المملكة لتصل إلى 46.4 درجة مئوية في يونيو، فيما سجلت طريف إحدى محافظات منطقة الحدود الشمالية أقل درجة حرارة صغرى 2.7 درجة مئوية في يناير، وذلك خلال العام الماضي.

هطول الأمطار

بحسب تقرير إحصائي صادر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فإن خميس مشيط شهدت أعلى معدل تكرار لهطول الأمطار 25 مرة في مايو من العام المنصرم، لتتكون لديها أعلى كمية هطول الأمطار لتصل إلى 158.7 ملم في مايو من عام 2019.

وجاءت منطقة الباحة ومحافظة الطائف ثاني أعلى مناطق المملكة في معدل تكرار الأمطار خلال مايو من السنة المنقضية بعدد 19 مرة لكلتا المنطقتين.

معدل الرطوبة

بالنسبة لمعدل الرطوبة النسبية لمحطات الرصد الجوي التابعة للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في العام الماضي، فقد تصدرت عرعر قائمة المناطق والمحافظات بدرجة 88 نسبة مئوية خلال يناير، في حين وصل معدل سرعة الرياح بالقريات 12 عقدة في شهري يوليو وأغسطس من نفس العام 2019 لتتصدر جميع مناطق المملكة.

أبرز درجات الحرارة العظمى في يونيو 2019

طريف 37.0

عرعر 41.1

القريات 39.3

الجوف 40.8

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رفحاء 43.2

القيصومة 45.5

تبوك 39.2

حائل 40.0

الأحساء 46.4

المدينة المنورة 43.4

مطار الملك خالد 43.5

مطار الملك عبدالعزيز 38.6

مكة المكرمة/عرفة 44.4