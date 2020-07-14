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انطلاق مهرجان البر السادس بمركز بللسمر

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أطلق رئيس مركز بللسمر محمد بن بدوي الأحمري بحضور أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وعدد من المهتمين بزراعة البر بمركزي بللسمر وبللحمر، مهرجان البر السادس بمقر سوق الإثنين بللسمر غرب مدينة أبها، حيث أقيم حفل خطابي تضمن كلمة لمدير بلدية بللسمر وبعض القصائد الشعرية ثم الألعاب الشعبية التي تفاعل معها الحضور، بعدها قام رئيس مركز بللسمر وأمين منطقة عسير وعدد من المسؤولين بالمركز بجولة على المعروضات من البر، وبعض المنتجات الطبيعية الخاصة بالمنطقة.

ويشارك في مهرجان البر ببلسمر أكثر من 100 مزارع بمنتجاتهم الزراعية المحلية، حيث يتميز بر بللسمر وبللحمر وما جاورها من المراكز والمحافظات بجودته العالية بسبب الاعتماد في زراعته على مياه الأمطار فقط.

وقال رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان سعد محمد بن سحيم، إن البر في شمال منطقة عسير يتميز بثلاثة أنواع هي القياض والصيب والمابية، كذلك يوجد من المنتجات حب الشعير والعدس والذرة، ودعا جميع السياح بمنطقة عسير لزيارة المهرجان.


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