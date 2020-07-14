انطلاق مهرجان البر السادس بمركز بللسمر

ويشارك في مهرجان البر ببلسمر أكثر من 100 مزارع بمنتجاتهم الزراعية المحلية، حيث يتميز بر بللسمر وبللحمر وما جاورها من المراكز والمحافظات بجودته العالية بسبب الاعتماد في زراعته على مياه الأمطار فقط.
وقال رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان سعد محمد بن سحيم، إن البر في شمال منطقة عسير يتميز بثلاثة أنواع هي القياض والصيب والمابية، كذلك يوجد من المنتجات حب الشعير والعدس والذرة، ودعا جميع السياح بمنطقة عسير لزيارة المهرجان.
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