السعودية اليوم / المنظمة العربية للسياحة تدشن منصتها التدريبية لقطاع السياحة بالعالم العربي



جدة 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس

دشنت المنظمة العربية للسياحة "عن بعد" منصتها التدريبية لقطاع السياحة بالعالم العربي بالتعاون مع جامعة الملك عبد العزيز، وذلك لتدريب العاملين بالقطاع السياحي على مستوى الوطن العربي، بحضور معالي رئيس المنظمة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد ومعالي رئيس جامعة الملك عبد العزيز الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المهندس هاني سالم سنبل .

ودُشن خلال منصة المنظمة التدريبية إطلاق دورة حول مفهوم التغيير وأهميته في ظل أزمة جائحة

وأوضح المتحدث الرسمي للمنظمة العربية للسياحة الدكتور وليد بن علي الحناوي أن هذه الدورة سجلت حضوراً تجاوز الـ ٨٠٠ متدرب من القطاعين العام والخاص من مختلف أنحاء الوطن العربي ، والتي تأتي من توجهات وإستراتيجيات المنظمة لدعم قطاع السياحة العربية وتحقيق سياحة عربية بينية متكاملة .

ولفت إلى أن محاور الندوة الرئيسة تتلخص في مفهوم التغيير، والتحديات التي تواجه المؤسسات لإحداث التغيير، وأسباب المقاومة وإستراتيجيات التعامل معها، والتطرق للنماذج العالمية المستخدمة في بناء إستراتيجيات التغيير ، وإدارة التغيير في الإستراتيجيات السياحية في ظل أزمة كورونا .

وأضاف أن المنظمة تعمل على تقديم مثل هذه الدورات بالشراكة الإستراتيجية مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات التابعتين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" بالإضافة إلي شركة الأول التي أدارت الحدث من خلال منصة التدريب الإلكترونية باحترافية على امتداد الوطن العربي وبوابة السياحة العربية، مشيراً إلى أن المنظمة تعمل على تنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية تستهدف تحقيق ١٠.٠٠٠ متدرب حتى نهاية عام ٢٠٢٠ م .

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جدة 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسدشنت المنظمة العربية للسياحة "عن بعد" منصتها التدريبية لقطاع السياحة بالعالم العربي بالتعاون مع جامعة الملك عبد العزيز، وذلك لتدريب العاملين بالقطاع السياحي على مستوى الوطن العربي، بحضور معالي رئيس المنظمة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد ومعالي رئيس جامعة الملك عبد العزيز الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المهندس هاني سالم سنبل .ودُشن خلال منصة المنظمة التدريبية إطلاق دورة حول مفهوم التغيير وأهميته في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ومراحله وأهدافه، بمشاركة وزارات وهيئات السياحة العربية والعاملين بهذه الصناعة بالقطاع الخاص .وأوضح المتحدث الرسمي للمنظمة العربية للسياحة الدكتور وليد بن علي الحناوي أن هذه الدورة سجلت حضوراً تجاوز الـ ٨٠٠ متدرب من القطاعين العام والخاص من مختلف أنحاء الوطن العربي ، والتي تأتي من توجهات وإستراتيجيات المنظمة لدعم قطاع السياحة العربية وتحقيق سياحة عربية بينية متكاملة .ولفت إلى أن محاور الندوة الرئيسة تتلخص في مفهوم التغيير، والتحديات التي تواجه المؤسسات لإحداث التغيير، وأسباب المقاومة وإستراتيجيات التعامل معها، والتطرق للنماذج العالمية المستخدمة في بناء إستراتيجيات التغيير ، وإدارة التغيير في الإستراتيجيات السياحية في ظل أزمة كورونا .وأضاف أن المنظمة تعمل على تقديم مثل هذه الدورات بالشراكة الإستراتيجية مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات التابعتين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" بالإضافة إلي شركة الأول التي أدارت الحدث من خلال منصة التدريب الإلكترونية باحترافية على امتداد الوطن العربي وبوابة السياحة العربية، مشيراً إلى أن المنظمة تعمل على تنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية تستهدف تحقيق ١٠.٠٠٠ متدرب حتى نهاية عام ٢٠٢٠ م .// انتهى //00:28ت م0281

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