السعودية اليوم / تعليم صبيا يمثل المملكة في معرض جلوب الدولي



صبيا 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس

تمثل إدارة تعليم صبيا المملكة العربية

وتشارك إدارة تعليم صبيا في المعرض ببحثين من أصل ثلاثة بحوث رُشحت من قبل وزارة التعليم بهدف إتاحة الفرصة للطلاب والطالبات لممارسة مهاراتهم التي تعلموها من خلال مشاركتهم في برنامج جلوب ، والتعاون العلمي مع العلماء في مجال البيئة وتبادل الخبرات مع طلاب البرنامج من جميع أنحاء العالم .

وتشارك الثانوية الأولى للبنات بصبيا ببحث بعنوان "سرطان بطعم الماء" ، فيما تشارك مدرسة قرية المطعن بمحافظة بيش المتوسطة والثانوية للبنات التابعة لتعليم صبيا ببحث بعنوان " أثر درجة الحرارة وحموضة التربة على زراعة نبات تباع الشمس الذي ينمو بالمدرسة ".

// انتهى //

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صبيا 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واستمثل إدارة تعليم صبيا المملكة العربية السعودية في فعاليات معرض جلوب GLOBE الدولي الافتراضي للعلوم 2020م ، والذي يستمر حتى الخميس المقبل ، متضمناً العديد من الندوات والورش.وتشارك إدارة تعليم صبيا في المعرض ببحثين من أصل ثلاثة بحوث رُشحت من قبل وزارة التعليم بهدف إتاحة الفرصة للطلاب والطالبات لممارسة مهاراتهم التي تعلموها من خلال مشاركتهم في برنامج جلوب ، والتعاون العلمي مع العلماء في مجال البيئة وتبادل الخبرات مع طلاب البرنامج من جميع أنحاء العالم .وتشارك الثانوية الأولى للبنات بصبيا ببحث بعنوان "سرطان بطعم الماء" ، فيما تشارك مدرسة قرية المطعن بمحافظة بيش المتوسطة والثانوية للبنات التابعة لتعليم صبيا ببحث بعنوان " أثر درجة الحرارة وحموضة التربة على زراعة نبات تباع الشمس الذي ينمو بالمدرسة ".// انتهى //00:27ت م0280

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.