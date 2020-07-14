

مأرب 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس

قُتل وجُرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران اليوم بنيران الجيش اليمني في جبهة صرواح بمحافظة مأرب اليمنية.

وذكر موقع //سبتمبر نت// الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني أن قوات الجيش شنت صباح اليوم، هجوماً معاكساً على مواقع تمركز الميليشيا، رداً على محاولة الأخيرة التسلل باتجاه مواقع في الجبهة.

وأسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار.

وفي ذات السياق تكبدت الميليشيا الحوثية قتلى وجرحى في صفوفها بمحافظة الجوف اليمنية، خلال مواجهات مع قوات الجيش اليمني، في مواقع متفرقة بالمحافظة.

// انتهى //

00:27ت م

0279





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / قتلى حوثيون بنيران الجيش اليمني في جبهة صرواح بمحافظة مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.