السعودية اليوم / مصر تسجل 931 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و77 حالة وفاة



القاهرة 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس

سجلت مصر 931 حالة إيجابية جديدة لفيروس

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم أن 556 حالة من المصابين خرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 24975 حالةً.

وأشار إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في مصر بلغت 83001 حالةً، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 3935 حالة وفاة.

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القاهرة 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسسجلت مصر 931 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 77 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم أن 556 حالة من المصابين خرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 24975 حالةً.وأشار إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في مصر بلغت 83001 حالةً، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 3935 حالة وفاة.// انتهى //00:01ت م0275

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