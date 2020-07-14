السعودية اليوم / الإمارات تسجل 344 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



أبوظبي 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس

سجلت الإمارات 344 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 373 حالة تعافٍ جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 45,513 حالة، فيما سُجلت حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 334 حالةً.

// انتهى //

23:46ت م

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أبوظبي 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسسجلت الإمارات 344 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الحالات المصابة فيها إلى 55,198 حالة.وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 373 حالة تعافٍ جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 45,513 حالة، فيما سُجلت حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 334 حالةً.// انتهى //23:46ت م0271

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