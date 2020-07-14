السعودية اليوم / جنوب إفريقيا تعيد فرض حظر التجول الليلي بعد ارتفاع إصابات كورونا



كيب تاون 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس

أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا عن حزمة جديدة من القيود المرتبطة بالحد من تفشي فيروس

وسيبدأ تطبيق حظر التجول الليلي اليوم بين الساعة التاسعة مساءً حتى الرابعة صباحاً، بينما سيكون ارتداء الكمامات إلزامياً في الأماكن العامة، وسيتم تمديد "حالة الكارثة" الوطنية حتى 12 أغسطس.

وقال الرئيس رامافوسا في كلمة متلفزة "نحن نسجل حالياً أكثر من 12 ألف إصابة كل يوم، مشيراً إلى تأكد إصابة 276242 حالة.

وكانت حكومة جنوب إفريقيا قد فرضت إغلاقاً على المستوى الوطني في نهاية مارس الماضي، لكبح تفشي الفيروس، ومنح البلاد فترة لتعزيز بنيتها التحتية الصحية.

// انتهى//

23:28ت م

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كيب تاون 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسأعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا عن حزمة جديدة من القيود المرتبطة بالحد من تفشي فيروس كورونا ، في رد فعل على زيادة معدل الإصابات بالفيروس في البلاد.وسيبدأ تطبيق حظر التجول الليلي اليوم بين الساعة التاسعة مساءً حتى الرابعة صباحاً، بينما سيكون ارتداء الكمامات إلزامياً في الأماكن العامة، وسيتم تمديد "حالة الكارثة" الوطنية حتى 12 أغسطس.وقال الرئيس رامافوسا في كلمة متلفزة "نحن نسجل حالياً أكثر من 12 ألف إصابة كل يوم، مشيراً إلى تأكد إصابة 276242 حالة.وكانت حكومة جنوب إفريقيا قد فرضت إغلاقاً على المستوى الوطني في نهاية مارس الماضي، لكبح تفشي الفيروس، ومنح البلاد فترة لتعزيز بنيتها التحتية الصحية.// انتهى//23:28ت م0267

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