الولايات المتحدة الأمريكية تُسجل 60,469 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا



واشنطن 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 60,469 إصابة مؤكدة و 312 حالة وفاة نتيجة فيروس

وطبقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 3,296,599 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 134,884 حالة وفاة.

// انتهى //

23:03ت م

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واشنطن 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 60,469 إصابة مؤكدة و 312 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.وطبقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 3,296,599 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 134,884 حالة وفاة.// انتهى //23:03ت م0263

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