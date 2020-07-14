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2020-07-14 مدفعية الشرعية تدك مخازن أسلحة الحوثي في باقم متابعات الخليج 365 - واس دكّت مدفعية الجيش الوطني اليمني اليوم، مواقع ومخازن أسلحة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة باقم شمالي محافظة صعدة شمالي اليمن. Advertisements وأوضح مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن مدفعيّة الجيش تمكنت صباح أمس الاثنين من تدمير مخازن للأسلحة وتجمعات لميليشيا الحوثي بالقرب من سد باقم شمالي المحافظة, مشيراً إلى انفجارات عنيفة توالت إثر القصف وتصاعد كبير لألسنة الدخان في سماء المنطقة.



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