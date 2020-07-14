السعودية .. منع إقامة صلاة عيد الأضحى في الساحات المكشوفة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 12:13 صباحاً - قررت السلطات السعودية لأول مرة عدم إقامة صلاة العيد، في الساحات المكشوفة، على ضوء الإجراءات الاستثنائية التي تمر بها المملكة لمواجهة تفشي وباء كورونا، واكتفت بالمساجد المهيأة للصلاة بحسب الإجراءات الوقائية.

ووجه وزير الشؤون الإسلامية والإرشاد السعودي عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ فروع الوزارة بمناطق المملكة باعتماد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري في المساجد الإضافية المهيأة فقط. والتأكيد على عدم إقامتها في المصليات المكشوفة”.

وأكد الوزير السعودي على أهمية تهيئة جميع الجوامع وكذلك المساجد الإضافية المهيئة لاستقبال المصلين في صلاة العيد في ضوء ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية.

كانت السعودية قد اكتفت في عيد الفطر الماضي برفع التكبيرات من بعد صلاة الفجر حتى دخول وقت صلاة العيد عبر مكبرات الصوت الخارجية مع عدم إقامة صلاة العيد في جميع الجوامع والمصليات بمناطق المملكة”.