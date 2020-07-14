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محمد بن مسعود - الدمام - تغلب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، على نظيره التعاون، في تجربته الودية الأولى، مساء اليوم الاثنين، بهدف دون رد، ضمن تحضيرات الفريقين لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرابع من أغسطس المقبل.
وجاء هدف المباراة الوحيد مبكراً، عن طريق صالح الشهري بعد مرور 11 دقيقة على انطلاقة المباراة التي احتضنها ملعب نادي الهلال.
يُذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 51 نقطة، بينما يحتل التعاون المركز السادس برصيد 32 نقطة.
في ظهوره الأول (ودياً).. الهلال يكسب التعاونصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-13
تغلب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، على نظيره التعاون، في تجربته الودية الأولى، مساء اليوم الاثنين، بهدف دون رد، ضمن تحضيرات الفريقين لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرابع من أغسطس المقبل.
وجاء هدف المباراة الوحيد مبكراً، عن طريق صالح الشهري بعد مرور 11 دقيقة على انطلاقة المباراة التي احتضنها ملعب نادي الهلال.
يُذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 51 نقطة، بينما يحتل التعاون المركز السادس برصيد 32 نقطة.
13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
10:49 PM
تغلب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، على نظيره التعاون، في تجربته الودية الأولى، مساء اليوم الاثنين، بهدف دون رد، ضمن تحضيرات الفريقين لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرابع من أغسطس المقبل.
وجاء هدف المباراة الوحيد مبكراً، عن طريق صالح الشهري بعد مرور 11 دقيقة على انطلاقة المباراة التي احتضنها ملعب نادي الهلال.
يُذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 51 نقطة، بينما يحتل التعاون المركز السادس برصيد 32 نقطة.
، في ظهوره الأول (ودياً).. الهلال يكسب التعاون ،
المصدر : الخليج 365
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