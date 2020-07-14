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محمد بن مسعود - الدمام - تسعى رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، إلى مطالبة الاتحاد الإيطالي للعبة والحكومة بفتح المدرجات بشكل جزئي أمام الجماهير، بعد مضي نحو 3 أشهر على حالة الإغلاق العام التي فرضتها إيطاليا.
وذكرت الرابطة في بيان، الاثنين: "نعمل على إنهاء بروتوكول سيتم تقديمه لجابريلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في غضون الساعات القادمة، لكي يستعين به في محادثاته مع مسؤولي الحكومة".
وأضاف البيان: "في المباريات الأخيرة من الموسم الجاري نأمل أن يتم السماح لكل نادٍ، بفتح ملعبه لعدد محدد من الجماهير".
وفق البروتوكول .. رابطة الدوري الإيطالي تطالب بحضور الجماهير للملاعبصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-13
تسعى رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، إلى مطالبة الاتحاد الإيطالي للعبة والحكومة بفتح المدرجات بشكل جزئي أمام الجماهير، بعد مضي نحو 3 أشهر على حالة الإغلاق العام التي فرضتها إيطاليا.
وذكرت الرابطة في بيان، الاثنين: "نعمل على إنهاء بروتوكول سيتم تقديمه لجابريلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في غضون الساعات القادمة، لكي يستعين به في محادثاته مع مسؤولي الحكومة".
وأضاف البيان: "في المباريات الأخيرة من الموسم الجاري نأمل أن يتم السماح لكل نادٍ، بفتح ملعبه لعدد محدد من الجماهير".
13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
09:02 PM
تسعى رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، إلى مطالبة الاتحاد الإيطالي للعبة والحكومة بفتح المدرجات بشكل جزئي أمام الجماهير، بعد مضي نحو 3 أشهر على حالة الإغلاق العام التي فرضتها إيطاليا.
وذكرت الرابطة في بيان، الاثنين: "نعمل على إنهاء بروتوكول سيتم تقديمه لجابريلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في غضون الساعات القادمة، لكي يستعين به في محادثاته مع مسؤولي الحكومة".
وأضاف البيان: "في المباريات الأخيرة من الموسم الجاري نأمل أن يتم السماح لكل نادٍ، بفتح ملعبه لعدد محدد من الجماهير".
، وفق البروتوكول .. رابطة الدوري الإيطالي تطالب بحضور الجماهير للملاعب ،
المصدر : الخليج 365
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