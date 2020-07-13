فيديو.. اعتراف إيراني مهم: لم نكن نساعد الدول بل نصدر الثورة الإسلامية

2020-07-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر حساب شؤون إيرانية على موقع تويتر، اعترافًا مهمًّا من أحد عناصر النظام الإيراني.

وبحسب الفيديو، قال أحد عناصر النظام الإيراني: إن طهران لم تذهب لمساعدة الشعوب والدول بل لتصدير الثورة الإسلامية والترويج للولي الفقيه تحت مظلة الجمعيات الخيرية.

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وقال محمد علي حيدري من مؤسسة جهاد البناء الدولي: إنه منذ أن أصدر الخميني أمرًا بجهاد البناء ومنذ العام 1983، راج هذا الفكر بين المجاهدين في هذا المجال وبدؤوا التحقيق فيه، وخارج الحدود تمكنا من الحضور في 20 دولة من خلال جهاد البناء، وكان هذا الحضور له أهداف مختلفة بما يتناسب مع وضع كل دولة.

ولفت إلى أن ما كان مقررًا أن يحدث يختلف عما يتم طرحه تحت اسم الأعمال الخيرية، ضاربًا مثلًا بقوله: عندنا كنا نذهب لمساعدة أحد باسم الأعمال الخيرية كان الهدف هو تصدير الثورة الإسلامية الإيرانية، وقد استطعنا من خلال الحضور في عدة بلدان الترويج لهذا الأمر.

ولفت إلى أن الأمر لم يكن مساعدة فقط، بل إنهم لم يقدموا أي مساعدة في بعض الأماكن.

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