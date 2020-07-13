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غبار وسحب رعدية غدًا والأرصاد تعلن التفاصيل
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء.
وتوقعت الأرصاد استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل، كما تمتد الحالة إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وعلى طول ساحل البحر الأحمر خاصة الطريق الساحلي (الليث- جازان).
وبحسب الأرصاد، من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًّا على الأجزاء من شرق وشمال ووسط المملكة، قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.
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