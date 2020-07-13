اخبار السعوديه

غبار وسحب رعدية غدًا والأرصاد تعلن التفاصيل

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم غبار وسحب رعدية غدًا والأرصاد تعلن التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-07-13

غبار وسحب رعدية غدًا والأرصاد تعلن التفاصيل

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء.

Advertisements

وتوقعت الأرصاد استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل، كما تمتد الحالة إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وعلى طول ساحل البحر الأحمر خاصة الطريق الساحلي (الليث- جازان).

وبحسب الأرصاد، من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًّا على الأجزاء من شرق وشمال ووسط المملكة، قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.



جديد الأخبار

المزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غبار وسحب رعدية غدًا والأرصاد تعلن التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا