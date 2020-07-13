ضبط سائق سيارة عرض حياة أطفاله للخطر في الرياض

2020-07-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

ضبط مرور منطقة الرياض، اليوم الاثنين، سائق إحدى المركبات بعد أن أركب أطفاله في صندوق مركبته معرضًا حياتهم للخطر.

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وأكد المرور في مقطع فيديو نشره عبر سناب الداخلية على سناب شات، أن قائد المركبة خالف بهذه الفعلة أنظمة المرور، حيث تم إحالته إلى هيئة الفصل لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

وأظهر الفيديو المركبة والأطفال في صندوقها الخلفي بشكل يعرض حياتهم للخطر، وهو ما دفع معلقون للمطالبة بمعاقبة الأب المهمل على مخالفته للأنظمة وفعلته التي كان يمكن أن تسبب كارثة للأطفال.

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