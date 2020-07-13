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2020-07-13 السعودي فوزان الكريع أول من يفوز بجائزة كرت سترن من خارج أمريكا متابعات الخليج 365 - الرياض باركت وزارة التعليم حصول الدكتور فوزان الكريع على جائزة الجمعية الأمريكية للوراثة البشرية “كرت سترن” للتميز في البحث العلمي. وقالت وزارة التعليم في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الاثنين: إن هذه هي المرة الأولى في تاريخ هذه الجائزة التي يفوز فيها عالم من خارج أمريكا. Advertisements ونشرت التعليم صورة ضوئية من حصول فوزان الكريع على جائزة الجمعية الأمريكية للوراثة البشرية “كرت سترن”.



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