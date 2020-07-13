واطن.. مشروع جديد للمواطنة الرقمية والأمن الفكري إليك تفاصيله

2020-07-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلق أحد منسوبي الإدارة العامة للتعليم في جدة مشروعًا يهتم بالمواطنة الرقمية والأمن الفكري؛ لتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك عن طريق غرس المبادئ الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني في نفوس النشء، عبر مجموعة من الوسائط التعليمية التي تنشر على شبكات التواصل الاجتماعي.

واطن:

وبحسب ثامر محمد المسلم، الحاصل على درجة الماجستير في المناهج وطرق تدريس الحاسب الآلي، يحمل المشروع اسم “واطن” ويهدف حماية فكر وسلوكيات المجتمع بشكل عام من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وأيضًا حماية النشء من طلاب التعليم العام، عبر إيصال رسالة (واطن) على الحسابات التي تثير اهتماماتهم أو المفضلة لديهم، مما يعزز قدرتهم على التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة بشكل فعال وسليم.

رسالة مشروع واطن:

وبالنسبة إلى رسالة المشروع فهي تعزيز وتنميـة قيـم المواطنة الرقمية الإيجابية لدى أفراد المجتمع مـن خلال وسـائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وحماية فكر وسلوكيات أفراد المجتمع أثناء استخدامهم للتقنية والإنترنت، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم المواطنة الرقمية وتعزيز الاعتزاز بالانتماء لوطننا ولمجتمعنا.

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كما يستهدف مشروع واطن، نشر التوعية بالاستخدام الأمثل للتقنية والإنترنت ونشر التوعية بالحماية من الحسابات الوهمية التي تثير الفتن وتنشر الشائعات، بالإضافة إلى نشر التوعية بالآداب العامة لاستخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي، ونشر التوعية بالجرائم الإلكترونية، ونشر التوعية بمعرفة حقوق المستخدم للتقنية وحقوق الآخرين.

أعمال المشروع:

أما أعمال المشروع فهي عبارة عن فيديوهات وموشن جرافيك وجرافيك تحوي قواعد وآداب السلوكيات الصحيحة لإكسابهم مهارات المواطنة الرقمية، والتي تعزز الولاء والانتماء للمملكة ليقوموا بدورهم كمواطنين صالحين لخدمة وحماية وطنهم من الأفكار والمعتقدات المنحرفة التي تخالف أخلاقيات وسياسة أمن السعودية.

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