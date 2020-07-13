السعودية | الشؤون الإسلامية| توجيه هام بشأن صلاة عيد الأضحى المبارك 1441هـ

مع اقتراب موعد حلول عيد الأضحى المبارك للعام الجاري 1441هـ، وفي ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها المملكة العربية السعودية والعالم بأسره من تفشي وانتشار جائحة كورونا العالمية، فقد وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الإثنين تعميمًا إلى كافة فروع الوزارة على مستوى المملكة باعتماد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك 1441هـ، في الجوامع والمساجد الإضافية المهيأة فقط، والتأكيد على عدم إقامتها في المصليات المكشوفة، مع الأخذ بالإجراءات الوقائية الصادرة من الجهات المختصة.

صلاة عيد الأضحى المبارك 1441هـ

تهيئة جميع الجوامع والمساجد الإضافية

وأكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في التعميم على “تهيئة جميع الجوامع، وكذلك المساجد الإضافية المهيأة لاستقبال المصلين في صلاة العيد”، ويأتي ذلك ضمن إطار ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية من القيام بالعناية ببيوت الله، وتجهيزها بكل ما تحتاج إليه.

برامج توعوية وإرشادية بالبروتوكولات الوقائية

وكانت وزارة الشؤون الإسلاميةعملت على تكثيف جهودها عن طريق منصاتها الرقمية عبر شبكة الإنترنت، ومنابرها الدعوية بإطلاق العديد من البرامج التوعوية والإرشادية من أجل تطبيق والتقيد بما نصت عليه البروتوكولات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك بمشاركة نخبة من الدعاة والعلماء، إلى جانب نشر ما تم التوصية به من قبل اللجان الطبية صاحبة الاختصاص في مكافحة جائحة كورونا العالمية.