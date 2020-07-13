صحفي إسرائيلي يثير ضجة كبيرة بسبب محمد بن سلمان

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 13 يوليو 2020 11:15 مساءً - أثارت تهنئة من صحفي إسرائيلي، لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بيوم ميلاده، انقساما بين المغردين السعوديين، السبت.

ونشر الصحفي الإسرائيلي شمعون آران، تغريدة قال فيها: “عيد ميلاد سعيد لولي العهد السعودي الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده .

وأثارت التغريدة انقساما بين المغردين السعوديين الذين تفاعلوا معها، إذ رحب بعضهم بتهنئة الصحفي الإسرائيلي ورفضها آخرون.

وقال أحد المغردين: “شكرا لتهنئتكم”، وعلق آخر على التغريدة قائلا: “تشكر سيد آران على مشاعرك الطيبة” تقدم آخرون بشكرهم للصحفي الإسرائيلي على التهنئة.

Advertisements

بالمقابل، رفض بعض المغردين تهنئة آران، إذ قال أحدهم: “ونحن لا نتشرف بتهنئتكم زائفة وتبقى القدس عاصمة أبدية لفلسطين”، في حين قال آخر: “لا نتشرف بتهنئة صهاينة . شي مؤسف انه يوجد بيننا من يتشرف بمحتلين مجرمين”.