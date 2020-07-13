- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
محمد بن مسعود - الدمام - كسب الفريق الكروي الأول بنادي النصر أولى مبارياته الودية استعدادًا لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بـ 10 أهداف مقابل هدف، أمام فريق الأنوار، في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم.
وأوضح النصر في حسابه الرسمي على "تويتر" أن الفريق سيواصل تدريباته اليومية، وسيجري تدريبات صباحية ومسائية، يوم الثلاثاء.
ومن المقرر أن تستأنف منافسات الدوري في 4 أغسطس المقبل، بعد فترة التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا، وسيلاقي النصر نظيره الهلال بتاريخ 5 أغسطس، ضمن منافسات الجولة 23 للمسابقة.
13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441 11:56 PMفي أولى مبارياته الودية .. النصر يطفئ الأنوار بعشرة
كسب الفريق الكروي الأول بنادي النصر أولى مبارياته الودية استعدادًا لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بـ 10 أهداف مقابل هدف، أمام فريق الأنوار، في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم.
وأوضح النصر في حسابه الرسمي على "تويتر" أن الفريق سيواصل تدريباته اليومية، وسيجري تدريبات صباحية ومسائية، يوم الثلاثاء.
ومن المقرر أن تستأنف منافسات الدوري في 4 أغسطس المقبل، بعد فترة التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا، وسيلاقي النصر نظيره الهلال بتاريخ 5 أغسطس، ضمن منافسات الجولة 23 للمسابقة.
، في أولى مبارياته الودية .. النصر يطفئ الأنوار بعشرة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر في أولى مبارياته الودية .. النصر يطفئ الأنوار بعشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.