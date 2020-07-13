، "التجارة" تشهِّر بمنشأة عرضت منتجات غذائية منتهية الصلاحية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - شهرت وزارة التجارة بصاحب مؤسسة تختص في تجارة المواد الغذائية بمدينة الدمام إثر صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وحيازة وعرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله تلك المنتجات من خطورة على صحة وسلامة المستهلك.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام المتضمن فرض غرامة مالية ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.
هذا وتؤكد وزارة التجارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري بالنظر لما يترتب عليه من غش وتضليل المستهلكين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.
13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441 11:39 PM
شهرت وزارة التجارة بصاحب مؤسسة تختص في تجارة المواد الغذائية بمدينة الدمام إثر صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وحيازة وعرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله تلك المنتجات من خطورة على صحة وسلامة المستهلك.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام المتضمن فرض غرامة مالية ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.
هذا وتؤكد وزارة التجارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري بالنظر لما يترتب عليه من غش وتضليل المستهلكين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.
، "التجارة" تشهِّر بمنشأة عرضت منتجات غذائية منتهية الصلاحية ،
المصدر : الخليج 365
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