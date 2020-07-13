، "أرامكو" تعلن توزيعات أرباح الربع الثاني من 2020 يوم 9 أغسطس ،

محمد بن مسعود - الدمام - الشركة تعتزم تنظيم بث عبر الإنترنت لإعلان نتائج أعمالها في اليوم التالي

أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم الاثنين أنها تعتزم تنظيم بث عبر الإنترنت لإعلان نتائج أعمالها في الربع الثاني من 2020 في 10 أغسطس.

وتفصيلاً، قالت أرامكو إن توزيعات أرباح الربع الثاني من 2020 والنتائج المالية الرئيسية ستعلَن قبل بدء التعاملات في سوق الأسهم "تداول" يوم 9 أغسطس تماشيًا مع متطلبات هيئة السوق المالية السعودية.

وأوضحت الشركة أنها ستنظِّم بثًّا عبر الإنترنت لإعلان نتائج الربع الثاني في 10 أغسطس الساعة الـ15:30 بتوقيت غرينتش.

وكان أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لأرامكو، قد ذكر في تصريح سابق أن الشركة ستستخدم مزيجًا من النقد والديون لسداد توزيعات الأرباح البالغة قيمتها 18.75 مليار دولار للربع الأول من العام الحالي.

وقال الناصر: "نود أن نستخدم النقدية الحرة لدينا بكل تأكيد في أغلب الوقت، لكن أدوات دين أخرى من البنوك أو السندات متاحة أيضًا لنا؛ إذ لدينا ميزانية قوية".

وتوقع الناصر ارتفاع نسبة مديونية الشركة عقب صفقة سابك. وتستهدف الشركة ما بين 5-15 % من حيث الاستدانة. مضيفًا بأنه "رغم ذلك الشركة تملك ميزانية قوية حتى بعد صفقة سابك، وستسمح للشركة بتنفيذ التزاماتها وتعهُّد توزيع الأرباح".أرامكو