، بدء القبول للعام الدراسي الجامعي 1442هـ بـ"أم القرى" ،

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أعلنت جامعة أم القرى اليوم فتح باب القبول لحملة الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق ببرامج البكالوريوس ودبلومات كلية المجتمع للعام الدراسي الجامعي 1441/1442هـ، عبر بوابتها الموحدة للقبول.
وتتيح الجامعة للطلبة الخريجين من العام 1436 / 1437هـ حتى العام 1440 / 1441هـ فرصة الالتحاق بها مع مراعاة ضوابط محددة للالتحاق بمسارات السنة الأولى المشتركة والأقسام المختلفة بناء على معايير النسب الموزونة للقبول.
وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالرحمن الغامدي أن عملية القبول تمر بـ 5 مراحل، انطلقت اليوم بتقديم الطلب وتسجيل البيانات الشخصية وتستمر حتى 26 ذو القعدة الجاري، فيما تبدأ المرحلة الثانية في 30 ذي القعدة الجاري بإجراء اختبارات القبول الخاصة بقسمَيْ: القراءات والتربية البدنية، وتستمر حتى 2 من ذي الحجة.
وأكد الدكتور الغامدي أن نتائج القبول ستُعلَن في المرحلة الثالثة بتاريخ 6 / 12 / 1441هـ، مشيراً في السياق ذاته أن المرحلة الرابعة من آلية القبول ستتضمن عملية تأكيد ترشيح القبول بالجامعة في اليومين: 6 - 8 من ذي الحجة المقبل، وبعدها تُجرَى الترقيات على المقاعد الشاغرة -إن وجدت- اعتباراً من 9 - 16 من ذي الحجة.
وبيّن الدكتور الغامدي أن القبول في برامج السنة التأهيلية والسنة الأولى المشتركة المسائية سيكون متاحاً للمتقدمين اعتباراً من 17 - 20 من ذي الحجة المقبل، وسيتم إعلان نتائج القبول في تلك البرامج يوم 23 من ذي الحجة.
وأفاد عميد القبول والتسجيل أن الجامعة ستبدأ في استقبال طلبات التقديم لدبلومات كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر اعتباراً من 1 - 4 محرم القادم للعام 1442 هـ، وستُعلَن نتائج القبول بها يوم 6 من شهر محرم.
13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441 11:14 PM
لراغبي الالتحاق ببرامج البكالوريوس ودبلومات كلية المجتمع
أعلنت جامعة أم القرى اليوم فتح باب القبول لحملة الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق ببرامج البكالوريوس ودبلومات كلية المجتمع للعام الدراسي الجامعي 1441/1442هـ، عبر بوابتها الموحدة للقبول.
وتتيح الجامعة للطلبة الخريجين من العام 1436 / 1437هـ حتى العام 1440 / 1441هـ فرصة الالتحاق بها مع مراعاة ضوابط محددة للالتحاق بمسارات السنة الأولى المشتركة والأقسام المختلفة بناء على معايير النسب الموزونة للقبول.
وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالرحمن الغامدي أن عملية القبول تمر بـ 5 مراحل، انطلقت اليوم بتقديم الطلب وتسجيل البيانات الشخصية وتستمر حتى 26 ذو القعدة الجاري، فيما تبدأ المرحلة الثانية في 30 ذي القعدة الجاري بإجراء اختبارات القبول الخاصة بقسمَيْ: القراءات والتربية البدنية، وتستمر حتى 2 من ذي الحجة.
وأكد الدكتور الغامدي أن نتائج القبول ستُعلَن في المرحلة الثالثة بتاريخ 6 / 12 / 1441هـ، مشيراً في السياق ذاته أن المرحلة الرابعة من آلية القبول ستتضمن عملية تأكيد ترشيح القبول بالجامعة في اليومين: 6 - 8 من ذي الحجة المقبل، وبعدها تُجرَى الترقيات على المقاعد الشاغرة -إن وجدت- اعتباراً من 9 - 16 من ذي الحجة.
وبيّن الدكتور الغامدي أن القبول في برامج السنة التأهيلية والسنة الأولى المشتركة المسائية سيكون متاحاً للمتقدمين اعتباراً من 17 - 20 من ذي الحجة المقبل، وسيتم إعلان نتائج القبول في تلك البرامج يوم 23 من ذي الحجة.
وأفاد عميد القبول والتسجيل أن الجامعة ستبدأ في استقبال طلبات التقديم لدبلومات كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر اعتباراً من 1 - 4 محرم القادم للعام 1442 هـ، وستُعلَن نتائج القبول بها يوم 6 من شهر محرم.
، بدء القبول للعام الدراسي الجامعي 1442هـ بـ"أم القرى" ،
المصدر : الخليج 365
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