شكرا لمتابعة خبر عن خال جواهر ووائل : والدتهم مطلقة منذ ست سنوات(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد خال الطفلين جواهر ووائل، بع ظهورهم في مقطع فيديو أثناء إنقاذهم لهم بعد إغلاق مركبة متعطلة قرب منزلهم في عرعر، أن والدتهم مطلقة منذ ست سنوات

وقال خال الطفلين لبرنامج " الراصد " : لم نقصر معهم وأسفي على من صور المقطع ونشره ليته أسقاهم الماء وبلغ بدلاً من النشر.. ويصحح "هذه القصة الحقيقية".

وأضاف : الأطفال خرجوا من المنزل بعد إنشغال والدتهم عنهم مع أخيهم الصغير ،وذهبوا للعب داخل مركبة خردة قريبة من منزلهم ،وبعد وقت قليل قامت الأسرة بالبحث عنهم حتى تم العثور عليهم بصحة مستقرة ،ولكن تفاجأنا بسرعة تداول المقطع المصور في وسائل التواصل الاجتماعي دون علمنا.