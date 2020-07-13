تدشين مركزي شرطة جديدين في جدة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):أطلقت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الإثنين، مركزي شرطة الساحل والحمدانية بمحافظة جدة، واللذان يخدمان 40 حياً من أحياء المحافظة.
وتضمّنت الأحياء التي يخدمها مركز شرطة الساحل أحياء: "الفضيلة، الكرامة، الرحمة، البركة، القرينية، الضاحية، المليساء، السروري، والقوزين، الوادي، الساحل، الرابية، المرسى، المستقبل".
ويذكر أن مركز شرطة الحمدانية أحياء يخدم: "الكوثر، الحجاز، الرحمانية، الرياض، طيبة، الصفوة، الحمدانية، جامعة جدة، السلطان، الأصالة وقباء، والصفحة الصناعية، الريان، الصالحية، الماجد، الفلاح، الفروسية".
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