شكرا لمتابعة خبر عن تدشين مركزي شرطة جديدين في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أطلقت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الإثنين، مركزي شرطة الساحل والحمدانية بمحافظة جدة، واللذان يخدمان 40 حياً من أحياء المحافظة.

وتضمّنت الأحياء التي يخدمها مركز شرطة الساحل أحياء: "الفضيلة، الكرامة، الرحمة، البركة، القرينية، الضاحية، المليساء، السروري، والقوزين، الوادي، الساحل، الرابية، المرسى، المستقبل".

ويذكر أن مركز شرطة الحمدانية أحياء يخدم: "الكوثر، الحجاز، الرحمانية، الرياض، طيبة، الصفوة، الحمدانية، جامعة جدة، السلطان، الأصالة وقباء، والصفحة الصناعية، الريان، الصالحية، الماجد، الفلاح، الفروسية".