شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..طفلة ترسم لوحاتها بالخط الكوفي خلال عشر دقائق فقط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): تميزت الطفلة ريمان عسيري من رسم لوحاتها بالخط الكوفي خلال عشر دقائق فقط. تميزت الطفلة ريمان عسيري من رسم لوحاتها بالخط الكوفي خلال عشر دقائق فقط. وقالت الطفلة لبرنامج " الراصد " : بدأت في نشاطات المدرسة وطورت الموهبة من اليوتيوب، ماأحب أن ابيع اللوح لأني أحبها. وأضافت : وكنت أبدع في المدرسة في الخط العربي لذلك لم أهتم بالألعاب وغيرها من النشاطات الأخرى، وأتمنى من وزارة الثقافة أن تهتم بالمسابقات للأطفال وتدعمنا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد..طفلة ترسم لوحاتها بالخط الكوفي خلال عشر دقائق فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.