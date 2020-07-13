شكرا لمتابعة خبر عن أقوال مأثورة للملك عبدالعزيز : «لا أحمل حقدًا إلى على شخصين» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): هناك الكثير من الأقوال المأثورة للملك عبدالعزيز "رحمه الله"، التي يتم توارثها عقدًا بعد عقد. هناك الكثير من الأقوال المأثورة للملك عبدالعزيز "رحمه الله"، التي يتم توارثها عقدًا بعد عقد. ونشر "تاريخ آل سعود"، أحد تلك الأقوال كالآتي: "ليعلم الجميع أني لا أحمل حقداً أحد إلا على شخصين، إما رجل ملحد في الدين أو رجل يقصد هذه البلاد بسوء، فمن كان في نفسه شيء من ذلك فلا يأمنن عقابي " . وأضاف أن هذه الجملة قيلت في عام 1351هـ/1932م، مشيرًا إلى أن مصدر هذه المقولة هو كتاب المصحف والسيف ص74.

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