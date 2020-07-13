شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق مصرف بنكي بعد ثبوت حالات مصابة بكورونا به في الخرج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت بلدية محافظة الخرج، عن قامت اللجنة الميدانية المشتركة على المنشآت والاسواق التجارية لمكافحة جائحة أعلنت بلدية محافظة الخرج، عن قامت اللجنة الميدانية المشتركة على المنشآت والاسواق التجارية لمكافحة جائحة كورونا ، خلال جولاتها الرقابية اليوم الاثنين، بإغلاق مصرف بنكي لثبوت وجود حالات مصابة بفايروس كورونا للعاملين به . وأضافت في بيان لها: " على أن يتم مزاولة العمل مجددا للمصرف بعد أن يقوم بتطبيق الاشتراطات الاحترازية المعتمدة لمكافحة فايروس كورونا وضمان سلامة العاملين والمراجعين بها ".

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