بالفيديو.. خطة قضاء الحجاج ليلتهم في مشعر مزدلفة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): يتضمن بروتوكول موسم الحج 1441هـ، كيفية قضاء الحجاج ليلتهم بمشعر مزدلفة قبل النفرة إلى منى. يتضمن بروتوكول موسم الحج 1441هـ، كيفية قضاء الحجاج ليلتهم بمشعر مزدلفة قبل النفرة إلى منى. وأوضح تقرير تليفزيوني، أن وزارة الحج والعمرة أعدّت استراحات مخصصة للحجاج للمكوث فيها قبل الذهاب إلى مشعر منى. وأفاد تقرير قناة "العربية"، أن هذه الاستراحات يتم بداخلها تطبيق التباعد الاجتماعي، وبمقربة من مسجد المشعر الحرام، وسيتم تقسيم الحجاج إلى مجموعات داخل تلك الاستراحات.

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