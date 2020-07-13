شكرا لمتابعة خبر عن نظام البيئة يمنح مهلة للممارسين للأنشطة البيئية لتصحيح أوضاعهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن نظام البيئة الجديد يمهل الممارسين للأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي (3) سنوات لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع نظام البيئة الجديد . أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن نظام البيئة الجديد يمهل الممارسين للأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي (3) سنوات لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع نظام البيئة الجديد .

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