شكرا لمتابعة خبر عن خطوات تقديم "تظلم" عبر مؤسسة التقاعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أتاحت المؤسسة العامة للتقاعد، للمتقاعدين والمستفيدين تقديم تظلم على القرارات الصادرة بحقهم من قبل المؤسسة في مجال تطبيق الأنظمة التقاعدية من خلال خدمات التقاعد الإلكترونية دون الحاجة لمراجعة المؤسسة والحضور بشكل شخصي.

وأوضحت أن خطوات الخدمة هي "الدخول على خدمة التظلمات، الاطلاع على التعليمات ثم النقر على (تقديم طلب تظلم)، الإجابة على الأسئلة للتحقق من مطابقة الشروط والأحكام ثم النقر على (متابعة)، إضافة المحتوى ومتابعة الطلب، إدخال رقم الهاتف المحمول للتحقق من مقدم الخدمة بواسطة رسالة نصية ثم النقر على (تقديم الطلب) " .