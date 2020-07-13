للعام الدراسي 1441/ 1442..
بدأ نظام «نور» اليوم الاثنين، استقبال طلبات التسجيل في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 1441/ 1442هـ.
وتتضمن خطوات التسجيل في نظام «نور» بعد الدخول إلى الشاشة الرئيسية والضغط على رابط التسجيل القيام باختيار رابط التسجيل لولي الأمر، ثم إدخال سجل ولي الأمر ثم كتابة اسم المستخدم المقترح ثم اختيار تسجيل طالب جديد.
وتشمل الخطوات إدخال «رقم الهوية / الإقامة» وصلة القرابة وتاريخ الميلاد ثم تحديد صف الطفل، ثم إدخال بيانات الطالب وبيانات السكن والاتصال واختيار المدرسة حسب إدارة التعليم ثم الإقرار والتعهد.
يُذكر أن نظام نور يعتبر من أهم البرامج التعليمية الهامة التي دشنتها المملكة خلال السنوات القليلة الماضية، والذي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، ويهدف إلى تأسيس نظام معلوماتي شامل للعملية التعليمية يعتمد على أحدث ما توصلت إليه التقنية في مجال الإدارة التربوية الإلكترونية.
كما يغطي نظام نور جميع المدارس التي تشرف عليها الوزارة، ويوفر النظام العديد من الخدمات الإلكترونية للطالب، والمعلم، وولي الأمر، ومدير المدرسة، وصانع القرار، كما سيساهم النظام في إعداد التقارير اللازمة وتوفير المعلومات الأساسية عن العملية التربوية عند الحاجة إليها وبالكيفية المرغوب فيها.
اقرأ أيضًا:
وزارة التعليم: بدء التسجيل في مرحلة رياض الأطفال اليوم عبر نظام نور
كانت هذه تفاصيل خبر بـ13 خطوة.. طريقة التسجيل في مرحلة رياض الأطفال عبر نظام «نور» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.