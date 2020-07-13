بـ13 خطوة.. طريقة التسجيل في مرحلة رياض الأطفال عبر نظام «نور»

بدأ نظام «نور» اليوم الاثنين، استقبال طلبات التسجيل في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 1441/ 1442هـ.

وتتضمن خطوات التسجيل في نظام «نور» بعد الدخول إلى الشاشة الرئيسية والضغط على رابط التسجيل القيام باختيار رابط التسجيل لولي الأمر، ثم إدخال سجل ولي الأمر ثم كتابة اسم المستخدم المقترح ثم اختيار تسجيل طالب جديد.

وتشمل الخطوات إدخال «رقم الهوية / الإقامة» وصلة القرابة وتاريخ الميلاد ثم تحديد صف الطفل، ثم إدخال بيانات الطالب وبيانات السكن والاتصال واختيار المدرسة حسب إدارة التعليم ثم الإقرار والتعهد.

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يُذكر أن نظام نور يعتبر من أهم البرامج التعليمية الهامة التي دشنتها المملكة خلال السنوات القليلة الماضية، والذي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، ويهدف إلى تأسيس نظام معلوماتي شامل للعملية التعليمية يعتمد على أحدث ما توصلت إليه التقنية في مجال الإدارة التربوية الإلكترونية.

كما يغطي نظام نور جميع المدارس التي تشرف عليها الوزارة، ويوفر النظام العديد من الخدمات الإلكترونية للطالب، والمعلم، وولي الأمر، ومدير المدرسة، وصانع القرار، كما سيساهم النظام في إعداد التقارير اللازمة وتوفير المعلومات الأساسية عن العملية التربوية عند الحاجة إليها وبالكيفية المرغوب فيها.

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